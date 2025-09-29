Basketball-Bundesliga: Ergebnisse des 1. Spieltags – Trier mit Auftaktsieg, Bayern souverän

Trier/Berlin. Die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) ist gestartet – und der 1. Spieltag brachte gleich einige Überraschungen und Favoritensiege.

Bayern München startet stark

Titelkandidat FC Bayern München ließ zum Auftakt nichts anbrennen: Gegen Science City Jena setzte sich der Favorit klar mit 93:77 durch.

Samstag: Bamberg und Würzburg mit klaren Siegen

Die Bamberg Baskets überzeugten in Braunschweig und siegten deutlich mit 98:75. Ebenfalls stark: die Fitness First Würzburg Baskets, die bei den Telekom Baskets Bonn einen 72:61-Auswärtssieg feiern konnten.

Enger wurde es beim Duell SC RASTA Vechta gegen die MLP Academics Heidelberg. Hier setzte sich Vechta mit 86:76 durch. Mehr Sport-News

Sonntag: Gladiators Trier siegen – ALBA vs. Ludwigsburg verschoben

Am Sonntag stand das Heimspiel der Gladiators Trier im Mittelpunkt: Das Team besiegte die Rostock Seawolves mit 88:78.

Die Begegnung ALBA Berlin gegen die MHP Riesen Ludwigsburg musste hingegen verschoben werden.

Hamburg, Ulm und Frankfurt jubeln

Weitere Siege feierten die SYNTAINICS MBC mit 93:85 bei den Hamburg Towers, sowie Ratiopharm Ulm, die sich klar mit 94:81 gegen die Niners Chemnitz durchsetzen konnten.

Zum Abschluss gewann Frankfurt Skyliners bei den EWE Baskets Oldenburg mit 89:75.

Ergebnisse im Überblick

  • FC Bayern München – Science City Jena 93:77

  • Basketball Löwen Braunschweig – Bamberg Baskets 75:98

  • SC RASTA Vechta – MLP Academics Heidelberg 86:76

  • Telekom Baskets Bonn – Würzburg Baskets 61:72

  • ALBA Berlin – MHP Riesen Ludwigsburg (verlegt)

  • Gladiators Trier – Rostock Seawolves 88:78

  • Hamburg Towers – SYNTAINICS MBC 85:93

  • Ratiopharm Ulm – Niners Chemnitz 94:81

  • EWE Baskets Oldenburg – Skyliners Frankfurt 75:89

