Basketball-Bundesliga: Ergebnisse des 1. Spieltags – Trier mit Auftaktsieg, Bayern souverän

Trier/Berlin. Die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) ist gestartet – und der 1. Spieltag brachte gleich einige Überraschungen und Favoritensiege.
Bayern München startet stark
Titelkandidat FC Bayern München ließ zum Auftakt nichts anbrennen: Gegen Science City Jena setzte sich der Favorit klar mit 93:77 durch.
Samstag: Bamberg und Würzburg mit klaren Siegen
Die Bamberg Baskets überzeugten in Braunschweig und siegten deutlich mit 98:75. Ebenfalls stark: die Fitness First Würzburg Baskets, die bei den Telekom Baskets Bonn einen 72:61-Auswärtssieg feiern konnten.
Enger wurde es beim Duell SC RASTA Vechta gegen die MLP Academics Heidelberg. Hier setzte sich Vechta mit 86:76 durch. Mehr Sport-News
Sonntag: Gladiators Trier siegen – ALBA vs. Ludwigsburg verschoben
Am Sonntag stand das Heimspiel der Gladiators Trier im Mittelpunkt: Das Team besiegte die Rostock Seawolves mit 88:78.
Die Begegnung ALBA Berlin gegen die MHP Riesen Ludwigsburg musste hingegen verschoben werden.
Hamburg, Ulm und Frankfurt jubeln
Weitere Siege feierten die SYNTAINICS MBC mit 93:85 bei den Hamburg Towers, sowie Ratiopharm Ulm, die sich klar mit 94:81 gegen die Niners Chemnitz durchsetzen konnten.
Zum Abschluss gewann Frankfurt Skyliners bei den EWE Baskets Oldenburg mit 89:75.
Ergebnisse im Überblick
-
FC Bayern München – Science City Jena 93:77
-
Basketball Löwen Braunschweig – Bamberg Baskets 75:98
-
SC RASTA Vechta – MLP Academics Heidelberg 86:76
-
Telekom Baskets Bonn – Würzburg Baskets 61:72
-
ALBA Berlin – MHP Riesen Ludwigsburg (verlegt)
-
Gladiators Trier – Rostock Seawolves 88:78
-
Hamburg Towers – SYNTAINICS MBC 85:93
-
Ratiopharm Ulm – Niners Chemnitz 94:81
-
EWE Baskets Oldenburg – Skyliners Frankfurt 75:89