Update: Schiffskollision mit Mosel-Brücken – Schweicher Brücke wieder freigegeben

Nach einem nächtlichen Crash eines Containerschiffs auf der Mosel rollt der Verkehr in Schweich wieder – doch in Longuich bleibt die Brücke vorerst gesperrt.

0
Die Moselbrücke Schweich. Foto: Harald Tittel/dpa

SCHWEICH/LONGUICH. Nachdem ein Containerschiff auf der Mosel zwei Brücken gerammt hat, ist eine davon wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit.

Die Brücke in Schweich sei zuvor vom LBM Trier überprüft worden. Die Moselbrücke Longuich (Kreis Trier-Saarburg) sei allerdings weiterhin gesperrt, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen, hieß es von der Polizei. (Quelle: dpa)

