Trier: Sperrungen durch Firmenlauf am 13. Mai

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, sind in der Trierer Innenstadt wegen des Trierer Firmenlaufs am Mittwoch 13. Mai, 17.30 bis 21.30 Uhr, folgende Bereiche gesperrt:

Herzogenbuscher-,Paulin- und Simeonstraße, Hauptmarkt, Sternstraße, Domfreihof, Wind-, Dewora- und Kochstraße, Theodor-Heuss-Allee /Christophstraße sowie Petrus-, Maximin-, Thebäer- und Balthasar-Neumann-Straße.

Die Sperrungen werden dem Veranstaltungsverlauf angepasst. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Einbahnstraße in der Rindertanzstraße zwischen Ab- und Zufahrt in die Christophstraße wird durch die Polizei wieder aufgehoben.

Der vom Verteilerkreis in Richtung Zentrum kommende Verkehr wird über die Park-, Franz-Georg- und Schöndorfer Straße umgeleitet.

Fußgänger und Zuschauer werden gebeten die abgegrenzte Laufstrecke nicht zu betreten. Den Weisungen der Polizei und des Sicherungspersonals ist Folge zu leisten. Wegen der Baustelle am Bahnhof werden die Verkehrsteilnehmer dringend gebeten, die Ostallee während des Laufs weiträumig zu umfahren. Die Erreichbarkeit des Alleencenters ist während des Firmenlaufs gewährleistet.