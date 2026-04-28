++ Trier: Grenzkontrolle auf der A64 wird abgeschafft – das ändert sich jetzt für Pendler ++

Gute Nachrichten für tausende Pendler in der Region Trier: Die umstrittene stationäre Grenzkontrolle auf der A64 wird abgeschafft. Stattdessen setzen die Behörden künftig auf flexible Kontrollen am Parkplatz Markusberg.

Feste Kontrolle verschwindet – neue Lösung geplant

Wie Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Luxemburgs Innenminister Léon Gloden nach einem Treffen in Burglinster ankündigten, soll die bisherige feste Kontrollstelle entfallen.

Künftig werden Fahrzeuge, die aus Luxemburg nach Deutschland einreisen, nicht mehr direkt auf der Autobahn gestoppt, sondern gezielt auf den Rastplatz Markusberg geleitet.

Weniger Stau für Pendler

Vor allem für die rund 50.000 Grenzpendler, die täglich zwischen Luxemburg und Deutschland unterwegs sind, dürfte die Änderung eine deutliche Entlastung bringen.

Gloden erklärte:

„Das ist eine gute Nachricht für die vielen Pendler, die in Luxemburg arbeiten und abends schnell wieder zu Hause sein möchten.“

Ein ähnliches Modell gebe es bereits bei Schengen – dort habe sich die Verkehrssituation deutlich entspannt.

Start wohl schon im Mai

Auch Innenminister Dobrindt kündigte einen schnellen Start an:

Die flexiblen Kontrollen sollen zeitnah beginnen, sobald notwendige Umbauten am Parkplatz Markusberg abgeschlossen sind. Diese sind für Anfang Mai geplant.

Ziel sei es, die Auswirkungen der Kontrollen auf den Verkehr möglichst gering zu halten.

Kritik an bisherigen Kontrollen

Die stationären Grenzkontrollen auf der A64 standen in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik. Sie führten regelmäßig zu Staus – insbesondere im Berufsverkehr.

Dabei sind Grenzkontrollen im sogenannten Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen. Seit September 2024 wurden sie jedoch wieder eingeführt, um unerlaubte Einreisen stärker einzudämmen.

Zuletzt wurden die Maßnahmen bis September 2026 verlängert.