470.000 Euro mit Schockanrufen ergaunert: Prozess gegen 37-Jährigen in Trier

TRIER. Am 1. Juni 2026 beginnt vor der 3. Große Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt des Landgerichts Trier ein Strafprozess wegen Betruges.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 37-jährigen Angeklagten zur Last, sich im Mai und Juni 2023 in neun Fällen des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs strafbar gemacht zu haben, wobei es in einem Fall beim Versuch geblieben sei.

Der Angeklagte sei Teil einer internationalen Gruppe gewesen, deren Mitglieder durch sog. Schockanrufe gezielt älteren Menschen am Telefon vorgespielt hätten, ein Familienmitglied sei Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls gewesen. Zur Abwendung der Haft des Familienmitglieds sei es nach der Legende erforderlich gewesen, einen hohen Geldbetrag als Kaution zu hinterlegen. Dabei sei der Angeklagte als „Logistiker“ tätig geworden, habe also mit den Abholern der Bargeldbeträge in Kontakt gestanden und diese koordiniert.

Die mutmaßlich Geschädigten seien dabei zur Tatzeit zwischen 65 und 89 Jahren alt gewesen. Deren Wohnorte hätten sich im Stadtgebiet von Trier und einer Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen befunden. Insgesamt sei durch die angeklagten Taten den Zeugen ein Schaden in Höhe von knapp 470.000,- Euro entstanden.

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)