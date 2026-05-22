Pistole und Bargeld sichergestellt: Großangelegte Drogenkontrolle in Luxemburg

LUXEMBURG. Am gestrigen Donnerstagnachmittag führte die Polizei eine großangelegte Kontrolle im hauptstädtischen Bahnhofsviertel durch, bei der vornehmlich die Einhaltung der Bestimmungen des Schankwirtschafts-Gesetzes sowie Verstöße gegen die Drogen- und Immigrationsgesetzgebung überprüft wurden.

In einem Lokal in der Rue Joseph Junck schlug der Drogenhund bei mehreren Personen an, woraufhin diese einer genaueren Kontrolle unterzogen wurden. Bei einer der kontrollierten Personen konnte daraufhin eine Pistole sowie eine größere Summe Bargeld sichergestellt werden. Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass die Waffe als gestohlen gemeldet war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und wird am Morgen des 22.5.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Des Weiteren wurden bei der Kontrolle in einem Fall eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen und in einem weiteren Fall ein Protokoll erstellt, jeweils aufgrund von Verstößen gegen die Drogengesetzgebung.

Insgesamt waren 24 Polizeibeamte, darunter ein Mitglied der Hundestaffel, an der Kontrolle beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)