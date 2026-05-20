Trier: Bewaffneter Mann mit Totenkopfmaske – Polizeieinsatz in der Innenstadt

TRIER – Am heutigen Mittwochabend, 20.05.2026, wurde der Polizei Trier gegen 19.20 Uhr durch Passanten eine auffällige, männliche Person gemeldet, die einen uniformähnlichen Aufzug mit Totenkopfmaske trug und augenscheinlich eine Pistole mit sich führte.

Die verantwortliche Person konnte unmittelbar nach Eingang der Meldung im Bereich der Kochstraße / Christophstraße durch Kräfte der Polizeiinspektion Trier festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der mitgeführten Pistole um eine schwarze Spielzeugwaffe handelte. Der gesamte Aufzug sollte eine Kostümierung (Cosplay) darstellen. Der Verantwortliche wurde sensibilisiert und gestand ein, dass sein Erscheinungsbild keine gute Idee für einen Spaziergang durch die Trierer Innenstadt war.

Die Polizei weist darauf hin, dass täuschend echt wirkende Waffen oder entsprechende Kostümierungen im öffentlichen Raum nicht nur zu Verunsicherung in der Bevölkerung führen, sondern auch wie hier geschehen Polizeieinsätze auslösen können. Um weitere Meldungen zu verhindern wurden Maskierung und Spielzeugwaffe durch die Polizei sichergestellt.

Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung.