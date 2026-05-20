++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 geht weiter hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 21.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 21.05.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für Super 98 steigt ab Donnerstag schon wieder.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Donnerstag dann weiter 1,890 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis auch gleich, und der Liter kostet am Donnerstag weiter 1,854 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 3,5 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag schon 1,968 Euro kostet.

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