Schnelle Entscheidung: Saar-Abgeordnete genehmigen sich mehr Geld

Der Landtag des Saarlandes entschied schnell und ohne Redebedarf. Es ging um Gehaltserhöhungen für Beamte und für Abgeordnete.

SAARBRÜCKEN. Die Beamten im Saarland bekommen mehr Geld. Der Landtag beschloss Gehaltserhöhungen, die den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes widerspiegeln. Zugleich genehmigten die Volksvertreter auch identische Erhöhungen für die eigenen Gehälter, die offiziell als «Abgeordnetenentschädigungen» bezeichnet werden.

Die Gehaltserhöhungen für die Beamten wurden ohne Debatte im Plenum einstimmig beschlossen. Auch über die Erhöhung der Abgeordnetendiäten gab es keine Debatte. SPD und CDU stimmten zu, die dreiköpfige AfD-Fraktion stimmte dagegen.

Gehälter, Versorgungsbezüge und Abgeordnetenentschädigungen steigen demnach rückwirkend zum 1. April um 2,8 Prozent. Am 1. März 2027 gibt es eine weitere Erhöhung um 2 Prozent, zum Jahresanfang 2028 um 1 Prozent. Die Erhöhungen für Beamte kosten den Steuerzahler bis 2028 zusätzlich 206,6 Millionen Euro.

Für die Erhöhung der Abgeordnetendiäten sind insgesamt 1 Million Euro veranschlagt. Abgeordnete bekommen ab April monatlich 7.173 Euro statt bisher 6.977 Euro. Im März 2027 werden es 7.317 Euro und im Januar 2028 genau 7.391 Euro sein. Auch die Unkostenpauschale für Büro, Schreibarbeiten und Telefon von bisher 1.633 Euro steigt in drei Schritten auf 1.731 Euro. (Quelle: dpa)