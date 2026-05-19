Spritpreise Luxemburg heute: Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise am 19. Mai 2026

Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, Luxemburg, der Eifel und dem Saarland schauen auch heute wieder auf die aktuellen Spritpreise im Großherzogtum. Besonders Pendler und Grenzgänger informieren sich täglich über die Entwicklung der Kraftstoffpreise.

Die Spritpreise Luxemburg heute am Dienstag, 19. Mai 2026, bleiben für zahlreiche Fahrer in der Region ein wichtiges Thema. Alle aktuellen Preise und Entwicklungen gibt es auch auf spritpreise.lu.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (19.05.2026)

Für Dienstag gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise:

Diesel: 1,815 Euro pro Liter

1,815 Euro pro Liter Super 95 (E10): 1,824 Euro pro Liter

1,824 Euro pro Liter Super 98 (Super Plus): 1,933 Euro pro Liter

Die Preise gelten landesweit als staatliche Maximalpreise und orientieren sich an den offiziellen Vorgaben des Großherzogtums Luxemburg.

Viele Autofahrer aus Trier und der Region tanken weiterhin in Luxemburg

Ob aus Trier, Konz, Schweich, Bitburg, Saarburg oder dem Saarland: Für viele Menschen aus der Grenzregion gehört das Tanken in Luxemburg weiterhin zum Alltag. Besonders Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Grevenmacher oder Remich werden regelmäßig angefahren.

Wer die aktuellen Benzinpreise in Luxemburg heute im Blick behalten möchte, findet auf spritpreise.lu täglich aktualisierte Übersichten zu Diesel, Super 95 und Super Plus.

Spritpreise Luxemburg heute bleiben wichtige Google-Suche

Die Suchanfragen rund um „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“ oder „Diesel Luxemburg heute“ gehören weiterhin zu den meistgesuchten Alltagsthemen in der Großregion. Gerade vor Feiertagen, Wochenenden oder längeren Fahrten informieren sich viele Autofahrer frühzeitig über die aktuellen Preise.

Fazit zu den Preisen am Dienstag, 19. Mai

Am heutigen Dienstag gelten in Luxemburg folgende Kraftstoffpreise:

Diesel: 1,815 Euro

Super 95 (E10): 1,824 Euro

Super Plus 98: 1,933 Euro

Damit bleiben die Preise für viele Autofahrer aus der Region weiterhin ein tägliches Thema.