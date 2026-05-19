Riol: Große Suchaktion am Triolago – 82-Jähriger verirrte sich bei Spaziergang

RIOL. Glücklicher Ausgang einer nächtlichen Suchaktion in Riol: Ein 82-jähriger, ortsunkundiger Mann hatte sich bei einem Spaziergang auf den Wanderwegen rund um das Freizeitgelände Triolago verirrt. Polizei, Hubschrauberstaffel und Feuerwehr suchten nach dem Senior – gegen 4.30 Uhr wurde er wohlbehalten gefunden.

Nächtliche Suche rund um den Triolago

In der Nacht zum 19. Mai 2026 kam es im Bereich des Triolago in Riol zu einer größeren Suchaktion.

Ein 82-jähriger Mann, der sich in der Gegend nicht auskannte, hatte sich bei einem Spaziergang auf den Wanderwegen rund um das Freizeitgelände verirrt.

Polizei-Hubschrauber und Feuerwehr im Einsatz

Zur Suche nach dem Mann wurden unter anderem die Polizei-Hubschrauberstaffel sowie die Feuerwehr Rioleingesetzt.

Die Einsatzkräfte suchten in der Nacht im Bereich der Wanderwege rund um den Triolago nach dem Senior.

Glücklicher Ausgang gegen 4.30 Uhr

Gegen 4.30 Uhr konnte der Mann schließlich aufgefunden werden. Nach Angaben der Polizei wurde der 82-Jährige wohlbehalten angetroffen.

Damit endete die große Suchaktion in der Nacht mit einem glücklichen Ausgang.