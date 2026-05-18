Spritpreise Luxemburg heute (18. Mai 2026): Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise im Überblick

Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland ein wichtiges Thema. Wer die Spritpreise Luxemburg heute live verfolgen möchte, findet aktuelle Daten auf spritpreise.lu.

Am heutigen Montag, 18. Mai 2026, gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (18.05.2026)

Dieselpreis Luxemburg heute

Diesel: 1,815 € pro Liter

Benzinpreise Luxemburg heute

Super 95 (E10): 1,824 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,933 € pro Liter

Eine vollständige Übersicht der aktuellen Benzinpreise in Luxemburg gibt es auf spritpreise.lu.

Tanken in Luxemburg bleibt für Trier und Grenzregion relevant

Viele Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der gesamten Grenzregion nutzen regelmäßig Tankstellen in Luxemburg. Besonders Orte wie Wasserbillig, Grevenmacher, Echternach oder Remich stehen im Fokus vieler Pendler.

Staatliche Maximalpreise in Luxemburg

Die Kraftstoffpreise in Luxemburg werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als Maximalpreise. Dadurch haben Autofahrer eine verlässliche Orientierung für den nächsten Tankstopp.

Fazit: Aktuelle Preise am 18. Mai

Die Spritpreise Luxemburg heute liegen bei:

1,815 € für Diesel

1,824 € für Super 95

1,933 € für Super Plus

Damit bleibt Luxemburg auch zum Wochenstart für viele Autofahrer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein wichtiger Anlaufpunkt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.