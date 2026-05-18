Region: Rettungswagen bei Unfall beschädigt – Verursacher haut ab

IDAR-OBERSTEIN. Am 16.5.2026 ereignete sich am Ortsausgang Vollmersbach in Fahrtrichtung Veitsrodt gegen 12.47 Uhr ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Rettungsfahrzeug, im Rahmen einer Einsatzfahrt, und ein aktuell unbekanntes Fahrzeug.

Dieses war mit Holzstücken beladen. Im Rahmen eines Bremsmanövers löste sich ein circa 30 cm großes Holzstück und beschädigte folglich den Rettungswagen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zu Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06781/561-0 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)