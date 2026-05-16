Scheibe eingeschlagen: Diebstähle auf Fahrzeugen und betrunkene Randalierer in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Randalierer und mehrere Einbrüche in Fahrzeuge im Großherzogtum.

Im Laufe der vergangenen Stunden kam es mehrmals zu Fällen von öffentlichem Ärgernis, weshalb einige Personen im Arrest untergebracht werden mussten. So etwa am Abend des 15.5.2026 in Luxemburg-Stadt, nachdem ein stark alkoholisierter Mann in einem Bus gemeldet wurde, der dort für Ärger sorgen würde. Die Polizeibeamten trafen vor Ort auf den Mann, der umherschrie und sich aufgrund seines Zustands auch nicht beruhigen wollte. Da er eine Gefahr für sich selbst und andere darstellte und die öffentliche Ordnung störte, wurde er zur Ausnüchterung nach einer ärztlichen Kontrolle im Arrest untergebracht.

Gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei am 15.5.2026 ein Diebstahl einer Handtasche in einem Lokal in der Rue Joseph Junck in Luxemburg-Stadt gemeldet. Dabei hatte der Täter ersten Informationen nach einen Moment der Unachtsamkeit der Besitzerin abgewartet und dann versucht, die Tasche zu entwenden und zu flüchten. Er konnte jedoch von anwesenden Personen aufgehalten werden. Die Polizeibeamten konnten den stark angetrunkenen Mann vor Ort antreffen und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Da er sich fortwährend unkooperativ gegenüber den Beamten verhielt und er mehrmals immobilisiert werden musste, wurde er im Arrest untergebracht und ein Protokoll wurde erstellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet, so etwa kurz nach 2.00 Uhr am 16.5.2026 in der Rue du Fort Olisy in Luxemburg-Pfaffenthal. Dabei wurde eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und mehrere Wertgegenstände sowie Dokumente wurden entwendet.

Ein Diebstahl aus einem ersten Informationen nach nicht abgesperrten Fahrzeug wurde der Polizei am Abend des 15.5.2026 in Capellen gemeldet. Dabei hatten die Täter sämtliche Fahrzeugtüren geöffnet, um anschließend mit den entwendeten Gegenständen zu flüchten.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)