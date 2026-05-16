Damen-Lions Club Bitburg-Beda unterstützt Obdachlosenhilfe mit großzügiger Spende

BITBURG. Die Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe stellt auch für kleinere Städte eine wachsende soziale, ordnungsrechtliche und finanzielle Herausforderung dar. Um Menschen in akuten Notlagen vor Ort wirksam zu unterstützen, hat der Damen-Lions Club Bitburg-Beda eine Spende in Höhe von 500 Euro an den Caritasverband Westeifel übergeben.

Die Spende dient der Finanzierung dringend benötigter Sachleistungen im Bereich der Obdachlosenhilfe in Bitburg. Insbesondere in der sensiblen Anfangsphase der Aufnahme in die Obdachlosenunterkunft besteht häufig ein unmittelbarer Bedarf an Lebensmitteln, Hygieneartikeln und passender Kleidung. Bis existenzsichernde Leistungen bewilligt und ausgezahlt werden können, ermöglicht diese Soforthilfe eine schnelle und unbürokratische Unterstützung der Betroffenen.

Die Spendenübergabe setzt zugleich ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit Menschen in schwierigen Lebenslagen. Darüber hinaus wird in Bitburg mit der geplanten Gründung eines „Runden Tisches“ ein weiterer bedeutender Schritt zur besseren Vernetzung der Hilfsangebote angestoßen. Ziel ist es, alle relevanten Akteurinnen und Akteure zusammenzuführen, bestehende Unterstützungsstrukturen weiterzuentwickeln und mögliche Versorgungslücken frühzeitig zu erkennen.

Langfristig wird eine koordinierte und nachhaltige Weiterentwicklung der Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit und bestehender Obdachlosigkeit angestrebt. Die Spende des Damen-Lions Club Bitburg-Beda leistet hierzu einen wertvollen Beitrag. (Quelle: Stadt Bitburg)