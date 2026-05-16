Sport, Gemeinschaft, Begegnung: Aktiv-Park Bitburg-Mötsch eingeweiht

BITBURG. Mit der offiziellen Einweihung des neuen Aktiv-Parks Bitburg-Mötsch am 1. Mai wurde ein wichtiger Ort für Sport, Gemeinschaft und Begegnung seiner Bestimmung übergeben. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten im Rahmen der traditionellen Mötscher Maifeier die Gelegenheit, die neue moderne Freizeit-

und Sportanlage erstmals zu erleben.

Auf einer Gesamtgrundstücksfläche von rund 1.250 m² ist eine moderne und vielseitige Einrichtung entstanden, die aus einem Vereinsgebäude, einem Kleinspielfeld sowie einem Outdoor-Fitnessbereich besteht. Das neue Vereinsheim umfasst eine Gesamtgröße von 265 m², davon entfallen 192 m² auf die reine Nutzfläche. Zur Ausstattung gehören Lagerräume, drei Umkleideräume für Heim-, Gast- und Schiedsrichterteams mit jeweils eigener Sanitäreinrichtung. Zusätzlich stehen Damen-, Herren- und barrierefreie Toiletten zur Verfügung, die tagsüber auch öffentlich genutzt werden können. Ein Vereinsraum ergänzt das Gebäude als zentraler Treffpunkt für das Vereinsleben.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts war die große Bereitschaft der Mötscher zur Eigenleistung. Diese umfasste unter anderem den Rohbau, die Dachdeckerarbeiten, den Innen- und Außenputz, die Holzfassade mit einer Fläche von rund 700 m² sowie Innenausbauarbeiten im Vereinsraum. Das Projekt zeigt damit eindrucksvoll, was durch gemeinschaftliches Engagement vor Ort möglich ist.Die Gesamtkosten für den Aktiv-Park belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Dazu hat das Land Rheinland-Pfalz der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 164.000 Euro gewährt.

Auch in energetischer Hinsicht ist die Anlage zukunftsweisend aufgestellt: Die Gebäudehülle erfüllt den KfW-40-Standard. Darüber hinaus wurde eine Photovoltaikanlage mit Speicher für den Eigenbedarf installiert. Damit setzt der Aktiv-Park nicht nur funktional, sondern auch im Bereich Nachhaltigkeit ein starkes Zeichen.

Bürgermeister Heiko Jakobs betonte bei der Einweihung die Bedeutung des Projekts: „Mit dem Aktiv-Park Bitburg-Mötsch haben wir einen Ort geschaffen, der Menschen zusammenbringt, Bewegung fördert und das Gemeinschaftsleben nachhaltig stärkt. Mein besonderer Dank gilt allen, die mit großem persönlichem Einsatz und viel Engagement zum Gelingen dieses Projekts beigetragen haben.“

Für den festlichen Rahmen der Eröffnung sorgten Tänzerinnen des Karnevalsvereins Muatentrappler, die Maikönigin mit ihren Prinzessinnen sowie der Musikverein Mötsch mit ihren Darbietungen. (Quelle: Stadt Bitburg)