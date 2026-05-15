++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel purzelt – Super-Variante teurer ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 16.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 16.05.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Diesel-Kraftstoff fällt auf Samstag gleich um 6 Cent – Für Super 98 muss der Tankkunde etwas mehr ausgeben.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht im Preis um 6 Cent runter, und kostet am Samstag dann 1,815 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt im Preis gleich, und der Liter kostet am Samstag weiter 1,824 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) geht um 1,3 Cent im Preis hoch, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag jetzt 1,933 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu