Ausweichmanöver geht schief: Lastwagen stürzt in Altrhein – Fahrer verletzt

NEUBURG/GERMERSHEIM – Bei einem Unfall im Südosten von Rheinland-Pfalz ist ein 35 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug im Altrhein gelandet und dabei verletzt worden.

Wie die Polizeidirektion Landau mitteilte, wich der Fahrer am frühen Morgen in Neuburg nahe der Grenze zu Baden-Württemberg einem parkenden Auto aus, kam dabei mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung herab.

Da er der Polizei zufolge wegen einer Fußverletzung das Fahrzeug nicht selbst verlassen konnte, holte ihn die Feuerwehr aus dem Führerhaus.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Den Ermittlungen zufolge soll der Lastwagenfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.