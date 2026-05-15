Polizei fasst Serientäter: 15-Jähriger wegen Raubserie in Untersuchungshaft

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Festnahme mit Handschellen durch die Polizei
Foto: Bundespolizei RLP

LUDWIGSHAFEN – Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Ludwigshafen sitzt wegen mehrerer Gewaltdelikte in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten, soll er andere jungen Menschen beraubt und einige von ihnen auch verletzt haben. Es geht um eine Vielzahl von Taten, die sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten erstreckten. Einige von ihnen sind demnach bereits vor dem Amtsgericht Ludwigshafen angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen Wiederholungsgefahr einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung sowie der gefährlichen Körperverletzung. Der 15-Jährige wurde bereits am 8. Mai festgenommen und in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

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