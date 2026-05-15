Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich: Großzügige Spende für die Kinderstation

BERNKASTEL/WITTLICH. Eine Spende in Höhe von 400 Euro kommt der Kinderstation des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich zugute. Überreicht wurde der Spendenscheck von Selin Schuster, Inhaberin von ProResQ – Ausbildungsstätte für Erste Hilfe und Notfallkurse – an das Team der Kinder- und Jugendmedizin.

Zusätzlich spendete ProResQ neue Toniebox-Figuren für die Kinderstation. Mit der Spende wird die Anschaffung eines Lautstärkeindikators unterstützt. Das Gerät macht Lärm sichtbar und hilft dabei, Geräuschpegel im Stationsalltag bewusster wahrzunehmen und zu reduzieren. Es wird an der Wand angebracht und zeigt über ein leicht verständliches optisches Signal an, wenn ein festgelegter Geräuschpegel überschritten wird. Es wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern entwickelt und ist unter anderem für neonatale Abteilungen vorgesehen.

Gerade für Frühgeborene ist eine möglichst ruhige Umgebung wichtig. Das Gerät dient deshalb der Sensibilisierung und Geräuschreduktion für die kleinsten Patienten. Gleichzeitig unterstützt es auch Mitarbeiter und Eltern dabei, Lautstärke im Umfeld der Kinder besser einzuschätzen und im Bedarfsfall zu reduzieren.

Auch die gespendeten Toniebox-Figuren kommen direkt den Kindern auf der Kinderstation zugute. Sie sorgen im Krankenhausalltag für Beschäftigung, Ablenkung und kleine Momente der Freude – besonders in Situationen, die für junge Patienten und ihre Familien belastend sein können.

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich dankt ProResQ und Frau Schuster herzlich für die Unterstützung. Solche Beiträge helfen dabei, konkrete Anschaffungen für den Krankenhausalltag umzusetzen und die Bedingungen für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter weiter zu verbessern. (Quelle: Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich)