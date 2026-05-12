Stadtrat Trier: Theater-Probezentrum wird angemietet – Große Zustimmung – Mietkosten gesenkt

TRIER. Aufatmen bei Intendant Lajos Wenzel und allen Theater-Leuten: Der Stadtrat hat in seiner heutigen Sitzung mit der überwältigenden Mehrheit von 45 Ja-Stimmen bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen der Anmietung des Probenzentrums auf dem Energie- und Technikpark (ETP) der Stadtwerke (SWT) zugestimmt. Damit kann die geplante Generalsanierung des Trierer Kulturhauses am Augustinerhof starten – wenn auch mit erheblicher Verzögerung. Mit der heutigen Entscheidung endet eine mehr als halbjährige Debatte, die sich nach und nach zu einer politischen Schlammschlacht, die schließlich in persönlichen Attacken und der Rücktrittsforderung gegen Oberbürgermeister Wolfram Leibe gipfelte, ausgeweitet hatte. Es war vor allem an der CDU, diesem für Trier unwürdigen Schauspiel ein versöhnliches Ende zu geben.

Viel Lärm um Nichts: Alles kommt so, wie von der Verwaltung von Anfang an beabsichtigt. Mit einer Ausnahme: Die Miete für das Probezentrum, das nun von den SWT fertiggestellt werden kann, sinkt um 8.000 Euro pro Jahr. Kulturdezernent Markus Nöhl hatte dies in der vergangenen Woche mit den Stadtwerken ausgehandelt. Darauf hatte die CDU gepocht und am gestrigen Abend einen entsprechenden Änderungsantrag im Rathaus eingereicht, dem sich kurzfristig auch die Grünen anschlossen. Im Auftrag Leibes nahm Nöhl also jene Brücke, die die Union dem Stadtchef schon in der Expertenrunde am 27. April gebaut hatte. Die Zustimmung der Christdemokraten hatte sich bereits Ende vergangenen Monats zwischen den Zeilen abgezeichnet (wir berichteten).

Matthias Koster, Sprecher der Linke, brachte es auf den Punkt: „Es war falsch, dass der Stadtrat nicht schon vor Jahren zur Anmietung angehört wurde. Es war juristisch falsch, daran besteht kein Zweifel, und es war auch politisch falsch“, sagte Koster. Aber es hätte damals wie heute „keine andere Entscheidung gegeben“. Der Linke kritisierte zudem den Ton, der in der Debatte selbst, aber auch im Rat in den vergangenen Monaten vorgeherrscht habe. Vorwürfe teils absurder Art seien hin- und her geschossen worden, so Koster. „Ein solcher Umgangston, eine solche Umgangsart kann dem Miteinander hier im Rat nur schaden“, sagte der Sprecher der Linken vor allem in Richtung der Grünen.

Grundsätzlich betonten alle Redner die Notwendigkeit des Probezentrums für das Theater – mit Ausnahme von Tobias Schneider (FDP). Sein Einwurf, die Sanierung des Theaters sei „Luxus“, provozierte prompt eine Erwiderung Leibes, der diese Formulierung zurückwies. „Das ist sicher kein Luxus, was wir hier vorhaben“, sagte der Stadtchef. Es blieb an diesem Abend die einzige Replik Leibes auf einen Redebeitrag. Ansonsten nahm der Stadtchef auch die Kritik ruhig zur Kenntnis. Etwa jene von CDU-Fraktionschef Thomas Marx, der betonte, dass der Rat künftig entscheiden müsse, bevor Fakten geschaffen worden seien: „Das war kein Glanzstück der Verwaltung, wie das in den vergangenen Monaten gelaufen ist, und sollte sich demnach auch nicht wiederholen.“

Marx sagte ferner, dass auch der Standort auf dem ETP der richtige für das Probezentrum sei. „Das Theater braucht diese Probebühnen, und es braucht in der Stadt einen verlässlichen Partner“, so der Christdemokrat. Das Ergebnis hinsichtlich der Verhandlungen zur Miete soll laut Marx auch dem Haushalts- und Personalausschuss vorgelegt werden. „Wir erwarten von der Verwaltung künftig einfach mehr Transparenz“, so Marx.

SPD-Kollege Andreas Schleimer widersprach Marx in dem Punkt nicht, von einem politischen Skandal wollte der Fraktionschef der Sozialdemokraten allerdings nichts wissen. „Dieser Eindruck ist ja entstanden, aber sowohl die ADD als auch die Experten haben keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Oberbürgermeisters gesehen“, so Schleimer. Für die Grünen, die der Vorlage der Verwaltung ebenfalls zustimmten, bedauerte Wolf Buchmann, dass dem Rat nicht frühzeitig Alternativen zum Anmietungsmodell vorgelegen hätten – etwa der Bau in städtischer Eigenregie. „Die Probebühnen selbst haben wir nie infrage gestellt“, so Buchmann.

Für Michael Frisch von den Demokraten sind Grüne und FDP „bis auf die Knochen blamiert“. Der Noch-Landtagsabgeordnete kritisierte aber auch die zögerliche Haltung der CDU bei diesem Thema. „Das war kein Ruhmesblatt für Sie, liebe Kollegen“, sagte Frisch in Richtung der Union. Dass die Unionschristen über Monate hinweg „zur Schmutzkampagne gegen den Oberbürgermeister geschwiegen haben“, sei symbolisch. „Aber zum Glück haben Sie dann ja doch noch die Kurve bekommen“, so Frisch. Ja, Fehler seien gemacht worden, sagte der Demokraten-Chef, aber es ehre alle handelnden Personen, einschließlich des OBs, dass sie sich diesen Problemen gestellt haben.

Auch Daniel Klingelmeier betonte die Notwendigkeit des Probezentrums für die Generalsanierung des Theater. „Dass wir heute dennoch nicht zustimmen, liegt einfach daran, dass für uns immer die wirtschaftliche Betrachtung entscheidend ist“, sagte der Chef der Freien Wähler. „Mehr als 700.000 Euro pro Jahr an Miete sind einfach zu viel“, so Klingelmeier. Der Goldstandard sei hier einfach nicht angebracht. Christian Schenk von der UBT sagte, die damalige Entscheidung der Verwaltung, den Bauauftrag an die SWT zu vergeben, sei richtig gewesen. „Allein schon wegen der fehlenden personellen Kapazitäten bei der Stadt.“ Außerdem seien die Stadtwerke bei Bauprojekten „immer ein verlässlicher Partner gewesen“, so Schenk, der ebenfalls den Änderungsantrag von CDU und Grünen begrüßte.

Oberbürgermeister Leibe nutzte den Abschluss der Debatte für ein persönliches Statement. „Noch nie ist ein Thema so durchleuchtet worden wie dieses“, sagte Leibe, „und das ist für mich auch in Ordnung.“ Allerdings sei sein Handeln in den elf Jahren seiner Amtszeit auch noch nie kriminalisiert worden. „Das war neu für mich“, so der Stadtchef. „Manche hatten ja wohl schon das Bild vor Augen, wie der OB in Handschellen in die JVA einfährt.“ Grünen und FDP warf Leibe vor, dass ihnen der Mut gefehlt habe, einen Abwahlantrag zu stellen. Andererseits dankte der Sozialdemokrat jenen Fraktionen, die ihn in den vergangenen Monaten unterstützt hätten, und er schloss mit der Frage: „Wie soll unsere künftige Zusammenarbeit im Rat aussehen?“ (et)

Die gesamte Stadtratsdebatte kann hier bei Ok54 nachgeschaut werden.

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