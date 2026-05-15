Umleitung in Igel: Busse fahren ab Montag zusätzliche Haltestellen an

Wegen der laufenden Bauarbeiten und der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Igel passen die Stadtwerke Trier die Linienführung der Busse an. Ab Montag, 18. Mai, bedienen die Linien 13 und 81 zusätzliche Haltestellen im Ort – damit die Wege für Fahrgäste trotz Sperrung kürzer bleiben.

Stadtwerke Trier passen Busverkehr in Igel an

Aufgrund der laufenden Bauarbeiten und der damit verbundenen Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Igel ändern die Stadtwerke Trier die Linienführung der Busse.

Ziel der Anpassung ist es, die Wege für Fahrgäste trotz der Einschränkungen möglichst kurz zu halten.

Betroffen sind die Buslinien 13 und 81. Die neue Route gilt ab Montag, 18. Mai.

Diese Haltestellen werden zusätzlich angefahren

Startpunkt bleibt weiterhin die Ersatzhaltestelle am Feuerwehrgerätehaus. Von dort aus fahren die Busse über die Trierer Straße zu den Haltestellen:

Kapellenstraße

Römerstraße

Secundinierstraße

Anschließend verkehren die Busse weiter zur Ersatzhaltestelle am Feuerwehrgerätehaus im Bereich „Am Feilenkreuz“. Danach fahren sie weiter in Richtung Zewen und anschließend auf der regulären Strecke.

Diese Haltestellen bleiben aufgehoben

Weiterhin nicht bedient werden die Haltestellen:

Igeler Säule

Igel Kirche

Wichtig für Fahrgäste: Die Haltestellen Kapellenstraße, Römerstraße und Secundinierstraße werden ausschließlich in Fahrtrichtung Trier bedient.

Auch die Haltestelle Igel Am Feilenkreuz wird in dieser Fahrtrichtung angefahren.

SWT-Kundenservice hilft bei Fragen

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center in der Treviris-Passage persönlich zur Verfügung.

Telefonisch ist der Kundenservice unter 0651 717-273 erreichbar.