++ Verkehrschaos eskaliert! Ortsdurchfahrt in Igel wird komplett gesperrt – strenge Kontrollen ++

TRIER-IGEL. Die angespannte Verkehrssituation rund um die Baustelle auf der B49 in Igel hat nun Konsequenzen: Ab Mitte der kommenden Woche wird die Ortslage für den allgemeinen Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Hintergrund sind massive Verkehrsprobleme und zunehmende Gefährdungen für Anwohner.

Durchgangsverkehr sorgt für gefährliche Situationen

Wie die Verantwortlichen mitteilen, hat das Missachten der ausgeschilderten Umleitungsstrecken in den vergangenen Tagen zu einer nicht mehr tragbaren Belastung innerhalb der Ortslage geführt.

Besonders kritisch: Immer wieder wurden Verkehrsregeln missachtet – etwa durch das Befahren von Gehwegen. Dadurch kam es zu erheblichen Gefährdungen, insbesondere für Fußgänger, Kinder sowie im Bereich von Grundschule und Kindergarten.

Komplettsperrung bis Ende Juni geplant

Die Sperrung betrifft sämtliche innerörtlichen Gemeindestraßen in Igel und soll voraussichtlich bis zum Abschluss der Bauarbeiten Ende Juni bestehen bleiben.

Vom Verbot ausgenommen sind:

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

Anlieger („Anlieger frei“ bleibt bestehen)

Polizei kündigt Kontrollen und Bußgelder an

Die Einhaltung der neuen Regelung soll künftig konsequent überwacht werden. Die Polizei kündigt regelmäßige Kontrollen an.

Wer die Sperrung ignoriert oder weiterhin unerlaubt durch den Ort fährt, muss mit Bußgeldern rechnen.

Appell an Autofahrer

Alle Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren und die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen. Ziel der Maßnahme ist es, die Situation im Ort spürbar zu entlasten und die Sicherheit der Anwohner wiederherzustellen.