Pendler aufgepasst: Großbaustelle auf B49 – Straße zwischen Igel und Wasserbillig wird saniert

IGEL / TRIER. Pendler Richtung Luxemburg müssen sich bald auf Einschränkungen einstellen: Die Bundesstraße 49 zwischen Trier und Wasserbillig wird umfangreich saniert. Der Baubeginn ist laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier für 30. März geplant. Die Arbeiten sollen spätestens bis zum 26. Juni abgeschlossen sein.

Die Strecke zählt zu den wichtigsten Pendlerverbindungen in der Region – täglich nutzen mehr als 13.000 Fahrzeugeden Abschnitt.

Fahrbahndecke wird komplett erneuert

Im Zuge der Baumaßnahme wird die Asphaltdecke abgefräst und vollständig neu aufgebaut.

Zusätzlich werden:

Setzungen im Bereich kurz vor Igel beseitigt

eine Schadstelle an der Kreisstraße 3 bei der Löwener Mühle repariert

Fahrbahnteiler in Igel barrierefrei erneuert

Gerade die Mittelinseln sind für Fußgänger wichtig, da es in der Ortslage keinen Zebrastreifen über die vielbefahrene Bundesstraße gibt.

Arbeiten in mehreren Bauabschnitten

Die Bauarbeiten betreffen rund einen Kilometer der Ortsdurchfahrt Igel und werden in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Während eines Teils der Bauphase können Autofahrer die Baustelle über innerörtliche Straßen umfahren.

Anwohner befürchten jedoch mehr Verkehr in engen Wohnstraßen.

Umleitung könnte zu Staus führen

Die offizielle Umleitung führt über:

Wasserbilligerbrück

B418 Richtung Ralinger Mühle

L42 über Olk und Newel

anschließend über B51 und Trier-Pallien zurück zur B49

Viele Luxemburg-Pendler könnten stattdessen auf die A64 und die Grenzbrücke bei Grevenmacher ausweichen. Dort drohen besonders im Berufsverkehr längere Staus.

Auch Busverkehr betroffen

Von den Bauarbeiten betroffen sind auch mehrere Buslinien, darunter:

Linie 303 (grenzüberschreitend)

Linien 13 und 81 der Stadtwerke Trier

Ein konkreter Umleitungsplan für die Busverbindungen liegt derzeit noch nicht vor.