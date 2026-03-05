Luxemburg: Ladendiebstahl, Einbrüche, Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Am heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale einen Ladendiebstahl sowie mehrere Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg.

Am 3.3.2026 wurde der Polizei gegen 18.00 Uhr ein Ladendiebstahl in der Avenue de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Eine mutmaßliche Täterin versuchte dabei, ein Mobiltelefon zu entwenden. sie konnte jedoch umgehend vom Sicherheitspersonal gestellt werden. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort, das Diebesgut wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 4.3.2026 in ein Wohnhaus in der Route de Trèves in Niederanven, bei dem sich ersten Informationen nach der Täter durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschaffte, jedoch vom Besitzer überrascht wurde und daraufhin die Flucht ergriff. Es wurden u.a. Münzen entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde am Nachmittag des 4.3. in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Jean-Pierre Michels in Esch-Alzette gemeldet, bei dem sich ersten Informationen nach der Täter Zugang zum Inneren verschaffte und u.a. eine Brieftasche entwendete.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen.

Ferner wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 4.3.2026 in ein Fahrzeug in der Rue Emmanuel Servais in Sanem, bei dem ersten Informationen zufolge ein bis dato unbekannter Täter ins Innere gelangte und u.a. eine Brille entwendete.

Am Morgen des 5.3. wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue de l’Industrie in Soleuvre gemeldet, bei dem sich ersten Informationen nach ein Täter Zugang zum Inneren verschaffte und mehrere Gegenstände entwendete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)