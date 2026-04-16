++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL geht weiter runter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 16.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 16.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel sinkt ab Mitternacht zum zweiten Mal in dieser Woche.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht um 6,2 Cent im Preis runter, und kostet am Freitag dann 1,872 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Freitag dann weiter 1,721 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,827 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu