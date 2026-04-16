Trier: Höhenretter der Feuerwehr unterstützen Rettungsdienst in Trier-West

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell in Trier-West zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier.

Grund für den Einsatz in der Hornstraße in Trier-West, ist die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Rettung eines Patienten aus einem Dachgeschossfenster.

Hierzu kommen Höhenretter der Berufsfeuerwehr (HRF) und eine Drehleiter zum

Einsatz.

Im Einsatz, der um 16.46 Uhr begann, sind 20 Kräfte Berufsfeuerwehr Trier (Wache 1), die Höhenrettung Trier, ein Rettungswagen, sowie ein Notarzt.

Wir berichten nach…