Trier: Höhenretter der Feuerwehr unterstützen Rettungsdienst in Trier-West

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Ein Feuerwehrmann im Einsatz
Foto: Philipp von Ditfurth / dpa / Symbolbild

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell in Trier-West zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier.

Grund für den Einsatz in der Hornstraße in Trier-West, ist die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Rettung eines Patienten aus einem Dachgeschossfenster.

Hierzu  kommen Höhenretter der Berufsfeuerwehr (HRF) und eine Drehleiter zum
Einsatz.

Im Einsatz, der um 16.46 Uhr begann, sind 20 Kräfte Berufsfeuerwehr Trier (Wache 1), die  Höhenrettung Trier, ein Rettungswagen, sowie ein Notarzt.

Wir berichten nach…

 

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