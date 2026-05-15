Region: Nebel, Gewitter, starker Wind – Frühling zeigt sich von seiner rauen Seite

Meteorologen rechnen mit Windböen und Graupel in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In den Nächten kann zudem örtlich dichter Nebel auftreten.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter zum Wochenende hin wechselhaft. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sorgt Tiefdruckeinfluss für kühle Luft und unbeständige Bedingungen.

Heute Mittag und am Abend treten demnach vereinzelt kurze Gewitter auf. Dabei sind Windböen bis etwa 55 Kilometer pro Stunde möglich, örtlich kann Graupel fallen. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter abklingen.

Auch am Samstag rechnen die Meteorologen ab Mittag und bis zum Abend erneut mit einzelnen kurzen Gewittern. Wieder sind Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung möglich. In der Nacht zum Sonntag beruhigt sich die Wetterlage voraussichtlich.

Zusätzlich kann sich in den kommenden Nächten stellenweise Nebel bilden. Autofahrer sollten demzufolge mit Sichtweiten von unter 150 Metern rechnen. (Quelle: dpa)