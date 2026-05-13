++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Benzin gehen hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 14.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 14.05.26, 00.00 Uhr:

Diesel und Super 95 gehen an Christie Himmelfahrt im Preis hoch!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht im Preis 3,8 Cent hoch, und kostet am Donnerstag dann 1,875 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 3,5 Cent hoch, und der Liter kostet am Donnerstag 1,824 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) geht um 3,6 Cent im Preis hoch, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch 1,920 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu