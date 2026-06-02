TRIER/LUXEMBURG. Tanken im Nachbarland bleibt für viele Pendler, Berufskraftfahrer und Autofahrer aus Trier, der Region, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein tägliches Thema. Wer heute über die Grenze fährt oder den nächsten Tankstopp plant, findet hier die aktuellen Spritpreise in Luxemburg am heutigen Dienstag, 2. Juni.

Die in Luxemburg geltenden staatlichen Maximalpreise gelten landesweit an allen Tankstellen.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute – Dienstag, 2. Juni

Nach den aktuellen Angaben gelten heute in Luxemburg folgende Kraftstoffpreise:

Diesel: 1,730 Euro pro Liter

Super 95 (E10): 1,704 Euro pro Liter

Super 98 / Super Plus: 1,814 Euro pro Liter

Damit bleiben die Spritpreise in Luxemburg auch heute für viele Autofahrer aus der Grenzregion ein wichtiger Vergleichswert.

Tanken in Luxemburg: Warum viele aus der Region über die Grenze fahren

Ob aus Trier, Konz, Bitburg, Saarburg, Schweich, Wittlich oder dem Saarland – täglich nutzen zahlreiche Autofahrer die Nähe zu Luxemburg, um dort zu tanken.

Vor allem Berufspendler, Vielfahrer, Spediteure und Grenzgänger beobachten die Benzinpreise in Luxemburgregelmäßig. Entsprechend hoch ist auch das Interesse an den täglichen Preisentwicklungen.

Wer die aktuellen Spritpreise in Luxemburg, Preisänderungen, Vergleiche und weitere Informationen im Blick behalten möchte, findet diese direkt bei Spritpreise Luxemburg / spritpreise.lu.

Spritpreise Luxemburg heute: Preise täglich im Blick behalten

Die Kraftstoffpreise im Großherzogtum werden regelmäßig angepasst und sind deshalb für viele Verbraucher ein tägliches Thema. Gerade rund um Pendlerverkehr, Arbeitswege, Ausflüge oder längere Fahrten lohnt sich für viele ein kurzer Preischeck vor dem Tankstopp.

Die heutigen Spritpreise in Luxemburg am 2. Juni im Überblick:

✔️ Diesel: 1,730 €/Liter

✔️ Super 95 (E10): 1,704 €/Liter

✔️ Super 98 / Super Plus: 1,814 €/Liter

Mehr aktuelle Informationen, Preisupdates, Rechner und Entwicklungen rund um das Thema Tanken in Luxemburg gibt es auf spritpreise.lu.