Krankenkasse: Apotheken im Saarland gut erreichbar, aber große regionale Unterschiede

Fast alle Saarländer haben eine Apotheke in der Nähe, aber je nach Region schwankt die Auswahl stark.

SAARBRÜCKEN. Für 99 Prozent der Menschen im Saarland ist der Weg zur nächsten Apotheke nach Daten der Barmer Krankenkasse höchstens sechs Kilometer lang. Für 80 Prozent der Bevölkerung sei die nächste Apotheke sogar nur maximal zwei Kilometer entfernt.

«Die Erreichbarkeit von Apotheken ist für den Großteil der Menschen im Saarland gut», erklärte die Krankenkasse unter Berufung auf eine Untersuchung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Im Saarland gibt es aber auch regionale Unterschiede bei der Apothekendichte. Im Regionalverband Saarbrücken kommen auf jeden Einwohner im Schnitt 20,1 Apotheken in einem Radius von sechs Kilometern. Im Landkreis St. Wendel dagegen befinden sich pro Einwohner in einem Radius von sechs Kilometern im Durchschnitt nur 4,5 Apotheken. Landesweit liegt dieser Wert durchschnittlich bei 13,6 Apotheken. (Quelle: dpa)