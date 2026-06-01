LUXEMBURG. Wer heute zum Tanken nach Luxemburg fährt, findet zum Start in die neue Woche weiterhin deutlich günstigere Kraftstoffpreise als vielerorts in Deutschland vor. Besonders Pendler, Grenzgänger und Autofahrer aus Trier, der Region und dem Saarland werfen regelmäßig einen Blick auf die aktuellen Preise an den luxemburgischen Tankstellen.

Die staatlich festgelegten Maximalpreise in Luxemburg gelten landesweit für alle Tankstellen.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg am heutigen Montag, 1. Juni:

⛽ Diesel: 1,730 Euro pro Liter

⛽ Super 95 (E10): 1,704 Euro pro Liter

⛽ Super 98 (Super Plus): 1,814 Euro pro Liter

(Stand: 01.06.)

Spritpreise Luxemburg heute: Wo findet man die aktuellen Preise?

Wer täglich die aktuellen Spritpreise in Luxemburg verfolgen möchte, findet die offiziellen Maximalpreise sowie weitere Informationen rund ums Tanken, Sparen und Preisentwicklungen bei Spritpreise Luxemburg.

Gerade für Pendler und Vielfahrer lohnt sich der regelmäßige Blick auf die Preisentwicklung – insbesondere bei Diesel, Super 95 und Super Plus.

Warum tanken viele Autofahrer weiterhin in Luxemburg?

Luxemburg bleibt für zahlreiche Autofahrer aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und den Grenzregionen ein beliebtes Ziel zum Tanken. Gründe dafür sind vor allem die staatlich regulierten Kraftstoffpreise und die oftmals attraktiven Unterschiede im Vergleich zu Nachbarländern.

Wer seine Tankkosten im Blick behalten möchte, kann die aktuellen Benzinpreise in Luxemburg, Preisentwicklungen und Spartipps auch über den Spar-Rechner von spritpreise.lu verfolgen.