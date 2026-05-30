Region: Unwetterartiger Starkregen nicht ausgeschlossen – Temperaturen bis 32 Grad

Die Höchstwerte steigen bis auf 32 Grad. Häufig bleibt es niederschlagsfrei, es kann aber auch starke Gewitter mit stürmischen Böen geben.

OFFENBACH. Gewitter und Starkregen kann es in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland geben. Bei Gewittern seien auch stürmische Böen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Häufig bleibe es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aber auch niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 32 Grad, in höheren Lagen um 26 Grad.

Am Sonntag ist es nach der Vorhersage der Meteorologen wechselnd, teils stark bewölkt mit Schauern und örtlichen Gewittern. Lokal sei dabei unwetterartiger Starkregen nicht ausgeschlossen. Abends komme es dann zu einer allmählichen Wetterberuhigung. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 24 und 28, im höheren Bergland um 22 Grad. (Quelle: dpa)