RLP: Pedelec-Fahrerin schlägt mit Kopf auf Stein – kein Helm – schwerverletzt

EDENKOBEN. Am gestrigen Freitagnachmittag befuhr eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin gegen 17.45 Uhr den Wirtschaftsweg zwischen Sankt Martin und Edenkoben. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam die 55-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter.

Beim Sturz schlug sie mit dem Kopf auf einen Stein auf und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die 55-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrradhelme das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei Unfällen deutlich reduzieren können. Das Tragen eines Helms kann im Ernstfall oft schwere gesundheitliche Folgen verhindern oder sogar Leben retten. (Quelle: Polizeidirektion Landau)