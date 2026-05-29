LUXEMBURG / TRIER / REGION. Der tägliche Blick auf die Spritpreise in Luxemburg gehört für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel, dem Saarland und Luxemburg längst zur Routine. Ob Pendler, Grenzgänger oder Wochenend-Ausflug: Die Frage bleibt jeden Tag dieselbe – Was kostet Tanken in Luxemburg heute?

Die aktuellen Spritpreise Luxemburg heute am Freitag, 29. Mai 2026, stehen fest. Hier gibt es die Preise für Diesel, Super 95 (E10) und Super Plus im Überblick.

Spritpreise Luxemburg heute – die aktuellen Preise am 29.05.2026

Für Freitag gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise:

⛽ Diesel: 1,767 Euro pro Liter

⛽ Super 95 (E10): 1,755 Euro pro Liter

⛽ Super 98 / Super Plus: 1,866 Euro pro Liter

Die Preise gelten landesweit als offizielle staatliche Höchstpreise an allen Tankstellen im Großherzogtum.

Tanken in Luxemburg: Für viele aus Trier, Eifel und Saarland weiter Alltag

Gerade in der Grenzregion bleibt Luxemburg für zahlreiche Autofahrer ein fester Bestandteil der Alltagsroute. Ob aus Trier, Konz, Bitburg, Saarburg, Wittlich, Schweich, der Eifel oder dem Saarland – viele steuern regelmäßig Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Grevenmacher, Schengen oder Remich an.

Entsprechend hoch bleibt das Interesse an Suchanfragen wie „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“, „Diesel Luxemburg heute“ oder „Luxemburg tanken Preise“.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg: Wo Autofahrer täglich nachschauen

Wer die Benzinpreise Luxemburg aktuell, tägliche Änderungen oder Preisentwicklungen für Diesel, Super 95 (E10) und Super Plus verfolgen möchte, nutzt neben Newsportalen häufig spezialisierte Preisübersichten.

Eine wichtige Anlaufstelle dafür ist spritpreise.lu – Spritpreise Luxemburg heute. Dort finden Nutzer täglich aktualisierte Informationen zu den aktuellen Spritpreisen in Luxemburg, Preisvergleichen, Entwicklungen und weiteren Tipps rund ums Tanken & Sparen in Luxemburg.

Die Preise am heutigen Freitag (29. Mai) im Überblick

✔ Diesel: 1,767 € pro Liter

✔ Super 95 (E10): 1,755 € pro Liter

✔ Super 98 / Super Plus: 1,866 € pro Liter

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