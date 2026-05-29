Luxemburg: Großangelegte Kontrolle in öffentlichen Verkehrsmitteln

LUXEMBURG. Am 28.5.2026 führte die Police Grand-Ducale eine großangelegte Kontrolle in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Luxemburg-Stadt durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag dabei auf der Tram sowie auf den Haltestellen Place de la Gare, Place de Paris und Hamilius.

Ziel dieser Kontrollen ist es die Sicherheit bzw. die allgemeine Polizeipräsenz im öffentlichen Transport zu gewährleisten. Dabei wurden die Beamten in Höhe der Place de la Gare auf einen offensichtlich alkoholisierten Mann aufmerksam, der Passanten, die aus dem Tram stiegen anpöbelte. Aufgrund seines Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Insgesamt waren zehn Beamte der Luxemburgischen Polizei und zwei rumänische Polizisten an der Kontrolle beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)