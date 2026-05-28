Nach heftigen Diskussionen: Baldauf wird zum neuen Lotto-Geschäftsführer bestellt

Selten stand die Lottogesellschaft so im Fokus wie zuletzt. Nun soll eine Personalie beschlossen werden, die schon eine Weile bekannt ist.

MAINZ/KOBLENZ. Nach allerlei Diskussionen über die künftige Spitze von Lotto Rheinland-Pfalz wird der Aufsichtsrat der Lottogesellschaft am heutigen Donnerstag in Mainz vermutlich den CDU-Politiker Christian Baldauf zum neuen Geschäftsführer berufen. Der langjährige Chef der Unionsfraktion im Landtag in Mainz soll zum 1. Juni auf Jürgen Häfner (SPD) folgen.

Häfner scheidet Ende Mai nach rund zwölf Jahren aus dem Amt aus. Ursprünglich war geplant gewesen, bei der Gesellschaft, an der das Land Rheinland-Pfalz 51 Prozent hält, einen zweiten Geschäftsführerposten zu schaffen. Den sollte SPD-Mann Hendrik Hering bekommen, der bis vor kurzem noch Landtagspräsident war. Nachdem dies unter anderem von der Opposition und dem Steuerzahlerbund kritisiert worden war, zog Hering zurück. Nun soll es doch keinen Co-Chef bei der Lottogesellschaft mit Sitz in Koblenz geben. (Quelle: dpa)