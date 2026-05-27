++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für alle Sorten sinken deutlich ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 28.05.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 28.05.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für alle Kraftstoffsorten sinken ab Mitternacht deutlich!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff sinkt im Preis um 7,3 Cent, und kostet ab Donnerstag dann 1,767 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 5,9 Cent runter, und der Liter kostet am Donnerstag 1,755  Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 5,3 Cent günstiger , sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag dann 1,866 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

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