Luxemburg: Radfahrer knallt gegen Bushaltestelle – schwerverletzt

SOLEUVRE. Am Mittag des 26.5.2026 wurde der Police Grand-Ducale ein Verkehrsunfall in Soleuvre gemeldet, bei dem ein Fahrradfahrer gegen eine Bushaltestelle gefahren war. Eine Polizeistreife begab sich umgehend zum Unfallort und traf das Opfer an.

Dieser war bei dem Unfall schwer verletzt worden und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge sei der Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rue Scheierhaff gefahren, sei dann abrupt links abgebogen und dabei gegen die Bushaltestelle gestoßen, wodurch er durch deren Glasscheibe gefallen sei. Unfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)