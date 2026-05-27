Saarlumina verwandelt Saarburg in ein sommerliches Lichtermeer

SAARBURG – Wenn am Samstag, den 6. Juni, die Sonne langsam untergeht, fängt Saarburg erst richtig an zu strahlen. Zuvor, bereits ab 18 Uhr verwandelt sich die gesamte Innenstadt bei „Saarlumina“ in eine Flaniermeile, die zum Entdecken und Staunen einlädt.

Für das perfekte Spazier-Gefühl wird die Innenstadt für Autos gesperrt, sodass Besucher sich ungestört durch die beleuchteten Plätze und Gassen treiben lassen, etwas Essen, Trinken oder Shoppen können. Ein buntes Lichtkonzept setzt dabei nicht nur Rathaus, Buttermarkt, Wasserfall, den Saarburger Rausch, die drei Museen Amüseum, Mühlenmuseum und Kulturgießerei in Szene, sondern schafft auch Raum für Kultur, Kunst, Entdeckungen, Artistik, Live-Musik, Bildung und Shopping.

Von Akrobatik bis Wein-Lounge

Das Programm bietet Kontraste für jeden Geschmack in zwei Haupt-Veranstaltungszonen:

Fruchtmarkt: Hier gibt es Live-Musik mit Coverblind gegen 20 Uhr. Zuvor sorgt das Duo „Aramelo“ mit Trampolin-Akrobatik ab 19 Uhr für Staunen. Der Kulturveranstalter Station K bewirtschaftet und kümmert sich um das Gelingen dieser Zone.

Weinlounge am „Saarburger Rausch“: Direkt zwischen den beleuchteten Reben wartet eine Weinbar mit Liegestühlen, einem Glas Saar-Riesling der drei Saarburger Winzer Appel, Forstmeister Geltz-Zilliken oder Saarweingut Peter Burens bei Klängen der Fred Barreto Group auf Sie.

Feuriger Abschluss: Den krönenden Schlusspunkt setzt die Feuershow von Christian Dirr gegen 22:30 Uhr an der Weinlounge/Parkplatz Sparkasse.

Nachts im Museum & Late-Night-Shopping

Wer Lust auf Kultur, Bildung und Bummeln hat, kommt voll auf seine Kosten:

Museumsnacht: D ie Museen der Stadt Amüseum, Mühlenmuseum und Kulturgießerei öffnen kostenlos und lange ihre Türen für Entdecker (Amüseum und Mühlenmuseum bis 21 Uhr, Kulturgießerei bis 0 Uhr). Ab 18:30 Uhr gibt es spezielle Führungen in der Mühle, ab 19:30 Uhr im Amüseum. Die Kulturgießerei entführt die Gäste ab 19 Uhr auf einen atmosphärischen Parcours aus Licht und Sound. Besucher starten eine Reise durch drei Ebenen: Von den rohen Elementen über das Feuer bis zum Klang werden sie alle 30 Minuten in kleinen Gruppen durch Lehmraum, Gießhalle und Schreinerei geführt.

ie Museen der Stadt Amüseum, Mühlenmuseum und Kulturgießerei öffnen kostenlos und lange ihre Türen für Entdecker (Amüseum und Mühlenmuseum bis 21 Uhr, Kulturgießerei bis 0 Uhr). Ab 18:30 Uhr gibt es spezielle Führungen in der Mühle, ab 19:30 Uhr im Amüseum. Die Kulturgießerei entführt die Gäste ab 19 Uhr auf einen atmosphärischen Parcours aus Licht und Sound. Besucher starten eine Reise durch drei Ebenen: Von den rohen Elementen über das Feuer bis zum Klang werden sie alle 30 Minuten in kleinen Gruppen durch Lehmraum, Gießhalle und Schreinerei geführt. Erlebnisführungen: Im Rahmen von zwei Erlebnisführungen können Interessierte in die Geschichte von Saarburg eintauchen:

Saarburg um 1900 (18 Uhr): Begleiten Sie uns auf einem atmosphärischen Rundgang in die Zeit der Jahrhundertwende. Erfahren Sie, wie sich das Leben in den Gassen der Altstadt an der Schwelle zur Moderne anfühlte.

Das revolutionäre Saarburg 1848 (19:30 Uhr): Folgen Sie den Spuren von Nicolas Valdenaire. Diese Führung beleuchtet die spannenden Ereignisse der 1848er Revolution und zeigt Saarburg als Ort des politischen Aufbruchs und des Widerstands. Das Angebot der Erlebnis- und Museumsführungen ist begrenzt. Bitte um Anmeldung im Kulturbüro der Stadt Saarburg unter [email protected] (auch für die Museumsführungen in Amüseum und Mühlenmuseum).

Shopping-Tour: Der Saarburger Einzelhandel lädt bis 21 Uhr zum besonderen Einkaufen ein.

Der Saarburger Einzelhandel lädt bis 21 Uhr zum besonderen Einkaufen ein. Magische Begegnungen: Auf den Straßen begegnet man von 19 – 21:45 Uhr dem „magischen Schmetterlingstheater“ auf Stelzen, und wer die Füße schonen will, lässt sich von der E-Kutsche zum Saarburger Weinufer oder der Glockengießerei fahren.

Starke Gemeinschaft

Das Event ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Saarburg und ihrer Museen und Gästeführer, des Saarburger Gewerbeverbandes, der Kulturgießerei, der Saarburger Winzer, dem Kulturveranstalter Station K und einzelnen weiteren Akteuren. Die Beleuchtung wird von Kaudio Eventtechnik sowie einzelne feste Installationen vom Städtischen Bauhof umgesetzt.

„Mit Saarlumina wollen wir zeigen, wie schön unsere Stadt sein kann, wenn Licht, Kultur und Gemeinschaft aufeinandertreffen und alle Innenstadtakteure zusammenarbeiten. Es ist ein Abend, an dem wir den öffentlichen Raum ganz neu entdecken können“, sagt Stadtbürgermeister Andreas Reymann.

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Programms Innenstadtimpulse durch das Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Aktuelle Details zum Programm gibt es online unter: www.saarburg.de/saarlumina

Hinweise und Sperrungen

Die Innenstadt wird am 6. Juni von Kreisel Rathaus bis Kreisel Altstadtbrücke von 16 – 0:30 Uhr vollständig gesperrt. Die beiden Veranstaltungszonen am Fruchtmarkt und am Saarburger Rausch sind ab 8 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung gesperrt. Ab Mannebach ist nur eine Anfahrt bis zum Parkdeck Kunoweiher möglich. Die Zufahrt am Fruchtmarkt vorbei in Richtung Mannebach ist gesperrt.