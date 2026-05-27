Luxemburg: Messer und Schlagstock sichergestellt – mehrere Einbrüche

LUXEMBURG. Am heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale eine Festnahme wegen unerlaubten Waffenbesitzes sowie mehrere Einbrüche im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 26.5.2026 wurde ein Mann in der Avenue de la Liberté im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, der eine Person mit einem Schlagstock bedroht hätte. Mehrere Polizeistreifen begaben sich umgehend vor Ort und konnte diesen antreffen. Beim Tatverdächtigen konnten ein Schlagstock sowie ein Messer sichergestellt werden. Protokoll wegen illegalem Waffenbesitz wurde erstellt und er wurde in das Centre de rétention gebracht.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 26.5.2026 in ein Einfamilienhaus in Pintsch, bei dem ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte und dieses durchwühlte.

Ein weiterer Einbruch wurde am gleichen Nachmittag in ein Einfamilienhaus in der Rue du Centre in Ehlange gemeldet, bei dem ersten Informationen nach Täter sich durch Aufbrechen eines Fensters Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)