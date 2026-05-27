Region: Temperaturen bis zu 33 Grad – vereinzelt Gewitter mit stürmischen Böen

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für heute Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad. Im Tagesverlauf sind den Angaben zufolge einzelne Schauer möglich.

Vereinzelt könne es auch Gewitter geben mit starken bis stürmischen Böen. Am Donnerstag werden nach der Vorhersage der Meteorologen Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad erwartet. Es bleibt demnach niederschlagsfrei. Auch am Freitag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf Temperaturen zwischen 27 und bis 32 Grad einstellen. (Quelle: dpa)