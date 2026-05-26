Birkenfeld: Großbrände in Nohen und Ellweiler halten Feuerwehren in Atem

ELLWEILER/NOHEN – Am Dienstagnachmittag, den 26.05.2026 gegen 15:00 Uhr, wurde in Nohen im Kreis Birkenfeld ein Brand einer Werkstatt gemeldet.

Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt. Durch die umliegenden Feuerwehren konnte der Brand erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden.

Die Ortsdurchfahrt wurde über mehrere Stunden gesperrt. Der derzeitige Sachschaden wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein.

Ebenfalls kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Hausbrand in der Hauptstraße Ellweiler. Die Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es entstand im Gebäude erheblicher Schaden, sodass es aktuell nicht bewohnbar ist. Der Schaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Idar-Oberstein.

Es waren umliegende Feuerwehren, ein Rettungswagen/Notarzt und die Polizei im Einsatz. Die Hauptstraße in Ellweiler war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.