Vulkaneifel: Crash mit zwei Pkw bei Feusdorf – Ein Verletzter bei Zusammenstoß

FEUSDORF/GEROLSTEIN – Wie die Polizeiinspektion Prüm mitteilt, ereignete sich am heutigen Dienstag, den 26. Mai 2026, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 69 (K69) zwischen Feusdorf und Wiesbaum ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person verletzt.

Aufgrund der zunächst unklaren Verletzungssituation wurden mehrere Rettungskräfte von DRK und Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber alarmiert. Zur Sicherstellung der Rettungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei. Im Einsatz waren die Rettungswagen aus Jünkerath und Walsdorf, der Rettungshubschrauber Christoph Nürburgring, sowie die Feuerwehren Feusdorf und Esch und die Polizeiinspektionen Prüm und Daun.