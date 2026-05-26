Säugling bei Fußball-Meisterschaftsfeier durch Silvesterrakete verletzt

SAARBRÜCKEN – Die Meisterschaftsfeier des Fußballvereins FV Grün Weiß Matzenberg in Saarbrücken-Burbach nahm am Sonntagabend ein unerwartet gewaltsames Ende.

Gegen 20:00 Uhr mussten die Veranstalter zunächst zwei vereinsfremde Personen des Platzes verweisen. Diese Maßnahme löste jedoch eine Kette von gefährlichen Ereignissen aus, die die Polizei auf den Plan rief.

Gefährlicher Beschuss aus der Nähe

Die beiden verwiesenen Männer suchten nach dem Platzverweis eine nahe gelegene Anhöhe auf. Von dort aus feuerten sie eine Silvesterrakete direkt in Richtung der Feiernden ab. Das Feuerwerksobjekt traf einen auf dem Gelände abgestellten Kinderwagen. Der darin befindliche Säugling erlitt durch den Einschlag nach aktuellen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Fluchtversuch endet in Nachbarstraße

Unmittelbar nach dem Vorfall flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter zu Fuß von der Anhöhe. Etwa 15 Angehörige des Fußballvereins nahmen sofort die Verfolgung auf. In einer angrenzenden Straße gelang es den Verfolgern, die beiden Männer zu stellen. Hierbei kam es zu körperlichen Übergriffen durch Teile der Vereinsmitglieder, bei denen die beiden Männer ebenfalls leicht verletzt wurden.

Polizeiinspektion Burbach übernimmt den Fall

Die alarmierte Polizei beruhigte die Situation vor Ort und sicherte die ersten Beweise. Die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Burbach leiteten umgehend entsprechende Strafverfahren gegen alle Beteiligten ein. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Abends dauern derzeit an.