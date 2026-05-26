Saarburg: Ersthelfer retten Schwerverletzten aus brennendem Auto

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Der Wagen geriet nach dem Unfall in Brand - der Fahrer wurde schwer verletzt. Foto: -/Polizeidirektion Trier/dpa

SAARBURG/AYL – Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist von mutigen Ersthelfern nach einem Unfall aus seinem brennenden Auto gerettet worden.

Er war mit dem Wagen auf der Bundesstraße B51 zwischen Saarburg und Ayl (Landkreis Trier-Saarburg) von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb dann im Grünstreifen stehen. Zeugenangaben zufolge geriet der Wagen unmittelbar nach dem Unfall in Brand.

Ersthelfer hätten den Fahrer aus dem Auto befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt, teilte die Polizei weiter mit. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. «Die Polizei möchte sich bei allen Ersthelfern für deren beherztes und schnelles Eingreifen bedanken», hieß es schließlich.

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