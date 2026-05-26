Bernkastel-Kues: 83-jähriger Siegfried S. vermisst – vermutlich in hilfloser Lage

BERNKASTEL-KUES – Seit dem 26.05.2026, 07:00 Uhr, wird der in Bernkastel-Kues lebende Siegfried Sorg vermisst.

Dieser verließ zu dieser Uhrzeit seine Wohnanschrift in Bernkastel-Kues/Ortsteil Andel. Dieser wurde mutmaßlich durch einen Zeugen gegen 18:00 Uhr zwischen Mülheim an der Mosel und Brauneberg gesehen.

Herr Sorg ist 83 Jahre alt und trägt eine kurze Hose. Er führt mutmaßlich ein hellblaues Hemd und einen blauen Anorak mit sich sowie eine weiße Kopfbedeckung. Er ist ca. 1,82m groß.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Sorg in einer hilflosen Lage befindet. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06531 95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.