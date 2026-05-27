„Tag des Schwimmabzeichens“ in Trier: Kostenlose Prüfungen im Nordbad

TRIER. Am 14.6. findet der „Tag des Schwimmanzeichens“ statt. Die DLRG Ortsgruppe Trier nimmt wie jedes Jahr an der Veranstaltung teil. Die DLRG Trier wird an diesem Sonntag im Trierer Nordbad so viele Kinder wie möglich prüfen.

Die Situation im Bereich „Schwimmen lernen“ ist schwierig, obwohl bei Eltern durchaus ein Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass sicheres Schwimmen wichtig ist – unter Umständen überlebenswichtig. Leider sind die Wartelisten für Kurse sehr lang, auch bei der DLRG.

Oft entsteht eine Situation, in der ein Kind z.B. auf Niveau „Freischwimmer“

schwimmen kann, aber sich niemand findet, der prüfen kann. In den Schwimmbädern herrscht häufig Personalmangel und es ist in der Hochsaison kaum möglich, eine Fachkraft zur Prüfung eines einzelnen Kindes zur verfügung zu stellen.

Nun bietet sich am 14.6. im Trierer Nordbad für alle Interessierten die Möglichkeit, ein Schwimmanzeichen zu erwerben. Und zwar vom Seepferdchen bis zum Schwimmabzeichen Gold. Die Abnahme der Prüfung ist kostenlos. Man muss nur den Eintritt zahlen.

Eltern können ihre Kinder hier anmelden. (Quelle: DLRG Ortsgruppe Trier-Stadt e. V.)