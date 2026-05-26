Spritpreise Luxemburg heute: Aktuelle Benzinpreise und Dieselpreise am 26. Mai 2026 im Überblick

LUXEMBURG / TRIER. Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel, dem Saarland und Luxemburg schauen auch am heutigen Dienstag wieder auf die aktuellen Kraftstoffpreise im Großherzogtum. Besonders für Pendler, Grenzgänger und regelmäßige Luxemburg-Tanker bleiben die täglichen Preisupdates ein wichtiges Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute am Dienstag, 26. Mai 2026. Hier gibt es die aktuellen Preise für Diesel, Super 95 und Super Plus auf einen Blick.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute – Dienstag, 26.05.2026

Für Dienstag gelten in Luxemburg folgende staatlich festgelegte Maximalpreise:

Diesel: 1,840 Euro pro Liter

1,840 Euro pro Liter Super 95 (E10): 1,814 Euro pro Liter

1,814 Euro pro Liter Super 98 / Super Plus: 1,919 Euro pro Liter

Die Preise gelten landesweit an den Tankstellen des Großherzogtums als offizielle staatliche Höchstpreise.

Tanken in Luxemburg bleibt für viele aus der Region Alltag

Ob aus Trier, Konz, Bitburg, Schweich, Saarburg, Wittlich, der Eifel oder dem Saarland – viele Autofahrer fahren regelmäßig zum Tanken nach Luxemburg. Besonders Tankstellen in Wasserbillig, Echternach, Grevenmacher, Remich oder Schengen gehören für zahlreiche Pendler und Ausflügler weiterhin zu den beliebtesten Anlaufstellen.

Wer die aktuellen Spritpreise Luxemburg heute, die Entwicklung der Dieselpreise in Luxemburg oder die täglichen Benzinpreise Luxemburg aktuell verfolgen möchte, findet alle Preisübersichten auch auf spritpreise.lu.

Spritpreise Luxemburg heute gehören weiter zu den meistgesuchten Alltagsthemen

Suchanfragen wie „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“, „Diesel Luxemburg heute“oder „Luxemburg tanken Preise“ gehören weiterhin zu den regelmäßig gesuchten Themen in der Großregion. Gerade Berufspendler, Grenzgänger und Vielfahrer informieren sich täglich über die aktuellen Preise.

Die Preise am Dienstag, 26. Mai, im Überblick

Zum heutigen Dienstag gelten in Luxemburg folgende Kraftstoffpreise:

✔ Diesel: 1,840 €

✔ Super 95 (E10): 1,814 €

✔ Super Plus 98: 1,919 €