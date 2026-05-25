Nach Großbrand auf Hühnerhof: Feuerwehr als Ersthelfer bei Motorradunfall

REHLINGEN-SIERSBURG – Auf ihrer Rückfahrt vom Einsatz bei einem Brand auf einem Hühnerhof im saarländischen Rehlingen-Siersburg haben Feuerwehrleute einen verletzten Motorradfahrer im Straßengraben entdeckt.

Die Einheit sei als Ersthelfer am Unfallort gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach Angaben der Polizei wurde der 46 Jahre alter Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, als er von der Straße abkam. Weitere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.